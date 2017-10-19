Гризманн может покинуть "Атлетико" уже зимой

Ведущий форвард мадридского "Атлетико" Антуанн Гризманн может покинуть свой клуб уже в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что 26-летний француз выразил обеспокоенность неудачными результатами, которые демонстрирует команда в стартовавшем сезоне. Поэтому, если "матрасники" не смогут навязать борьбу "Барселоне" и "Реалу" за чемпионство в Ла Лиге, а также прекратят борьбу за кубок чемпионов на стадии группового этапа, француз будет готов покинуть Мадрид уже в январе.

Напомним, Гризманн верит в выход "Атлетико" в плей-офф Лиги Чемпионов. | soccernews.ru