Гризманн может повторить уникальное достижение Арагонеса

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может повторить уникальное достижение бывшего нападающего "матрасников" Луиса Арагонеса.

Как информирует Marca, легендарный игрок "индейцев" в 1996-м году забил первые голы своей команды на тогда новом стадионе клуба "Висенте Кальдерон" в играх Ла Лиги, еврокубков и кубка Испании. Сегодня это достижение Арагонеса на арене "Атлетико" "Ванда Метрополитано" может повторить француз, если первым из своих партнеров отличится голом в матче кубка страны против "Эльче". Ранее Гризманн забил первые мячи своего клуба на новом стадионе в матчах Лиги Чемпионов и чемпионата Испании.

Напомним, Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖ. | soccernews.ru