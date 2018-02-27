Гризманн может променять "Барселону" на "Реал"

Теги атлетико мадридреал мадридфлорентино пересбарселонаантуан гризманн

Гризманн может променять "Барселону" на "Реал"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн может променять каталонскую "Барселону", которая считается главным претендентом на него, на "Реал", информирует испанская пресса.

Так, французское издание L'Equipe сообщает, что близкое окружение 26-летнего нападающего "матрасников" рекомендует ему перейти именно в королевский клуб. В свою очередь, британский ресурс BBC уведомил о том, что президент "сливочных" Флорентино Перес до сих пор не отказался от идеи подписания лидера атак "Атлетико", поэтому вполне возможно, что ближайшим летом он будет готов за него побороться.

Напомним, ранее сообщалось, что Перес готов перебить предложение "Барселоны" по Гризманну. | soccernews.ru

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