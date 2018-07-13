Гризманн: "Мы - 23 воина, готовые биться друг за друга"
Форвард сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о настрое перед финалом ЧМ-2018.
"Наша главная сила - в настрое. Мы - 23 воина, готовые биться друг за друга. Проводим часы вместе, уже успели стать семьей. Вы же видите, как мы празднуем голы. Всей командой.
Даже те, кто не был на поле, выбегают на газон и радуются с нами. У нас настоящая семейная атмосфера. Началось все это перед мундиалем, а завершится завоеванием трофея.
Что буду делать, если выиграю в финале? Буду играть в Fortnite и пить мате. Иногда представляю себе это, но стараюсь не витать в облаках. Нужно концентрироваться и готовиться" - приводят слова Гризманна российские СМИ.
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