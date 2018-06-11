Гризманн: "На этой неделе все узнаете о моем будущем"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн в очередной раз заверил, что решение по своему будущему он объявит до старта Чемпионата Мира в России.

"Мое будущее? Хорошо, что вы интересуетесь им. До старта Чемпионата Мира осталась всего неделя. Думаю, на этой неделе вы все узнаете", - цитирует 27-летнего нападающего "матрасников" sport.es.

Напомним, слухи активно связывают будущее француза с каталонской "Барселоной".

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