Гризманн начал поиски дома в Барселоне

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Гризманн начал поиски дома в БарселонеФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн следующим летом, вероятнее всего, станет игроком каталонской "Барселоны".

Об этом, как информирует испанская пресса, в числе прочего свидетельствует и тот факт, что окружение 26-летнего нападающего "матрасников" уже начало поиски жилья для игрока в Барселоне.

Напомним, трансфер Гризманна будет стоить "сине-гранатовым" 100 миллионов евро.

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