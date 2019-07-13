Гризманн: "Наконец-то наши пути с "Барселоной" пересеклись"

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Гризманн: "Наконец-то наши пути с "Барселоной" пересеклись"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением о переходе в каталонский клуб.

"Мой отец в детстве всегда говорил, что поезда не ходят один раз в жизни. Настало время для нового вызова. Наконец-то наши пути с "Барселоной" пересеклись. Теперь я буду преданно защищать цвета клуба", - заявил Гризманн.

Напомним, что Гризманн поставил подпись под соглашением до 2024 года. "Барселоне" трансфер обошелся в 120 миллионов евро.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Гризманн:"Теперь я буду преданно защищать цвета клуба также предано как и Неймар"

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