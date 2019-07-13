Гризманн: "Наконец-то наши пути с "Барселоной" пересеклись"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением о переходе в каталонский клуб.

"Мой отец в детстве всегда говорил, что поезда не ходят один раз в жизни. Настало время для нового вызова. Наконец-то наши пути с "Барселоной" пересеклись. Теперь я буду преданно защищать цвета клуба", - заявил Гризманн.

Напомним, что Гризманн поставил подпись под соглашением до 2024 года. "Барселоне" трансфер обошелся в 120 миллионов евро.

Читайте также: "Барселона" назвала сумму отступных в контракте Гризманна. | http://soccernews.ru