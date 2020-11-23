Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в интервью телеканалу Movistar рассказал о том, как чувствует себя в клубе и своих взаимоотношениях с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Ранее сообщалось о конфликте между футболистами. Однако потом агент француза опроверг эту информацию.

"Я не говорил ничего с момента своей презентации в клубе. Тогда я сказал, что не люблю говорить за пределами поля, только на нем. Я такой.

Лучше всего у меня получается играть в футбол. Но пора поставить все точки. Много всего накопилось. С меня достаточно", - цитирует игрока Diario Sport.

Сообщается, что полное интервью выйдет сегодня ночью.

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