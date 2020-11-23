Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит"

Теги антуан гризманнбарселона

Гризманн: "Накопилось много всего. С меня хватит"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн в интервью телеканалу Movistar рассказал о том, как чувствует себя в клубе и своих взаимоотношениях с капитаном каталонцев Лионелем Месси.

Ранее сообщалось о конфликте между футболистами. Однако потом агент француза опроверг эту информацию.

"Я не говорил ничего с момента своей презентации в клубе. Тогда я сказал, что не люблю говорить за пределами поля, только на нем. Я такой.

Лучше всего у меня получается играть в футбол. Но пора поставить все точки. Много всего накопилось. С меня достаточно", - цитирует игрока Diario Sport.

Сообщается, что полное интервью выйдет сегодня ночью.

Читайте также: Сотрудник "Барселоны": "Мы расстроились, что Месси не ушел из клуба". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"

Аленичев рассказал о несостоявшемся трансфере в "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов