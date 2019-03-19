Гризманн намерен летом покинуть "Атлетико", за ситуацией следят два европейских топ-клуба

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Гризманн намерен летом покинуть "Атлетико", за ситуацией следят два европейских топ-клуба

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн намерен летом покинуть мадридский клуб, сообщает Sky Sports.

По информации источника, звёздный француз разочарован выступлениями "матрасников" в текущем сезоне и хочет перебраться в команду, которая будет на постоянной основе бороться за трофеи.

За ситуацией с 27-летним футболистом следят "Бавария" и "Манчестер Юнайтед", а вот "Барселона" утратила интерес к форварду.

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 248 матчей и забил 130 голов. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. Стоимость игрока оценивается в 150 миллионов евро.

Стоит отметить, что в составе "индейцев" победитель ЧМ-2018 выиграл всего три трофея - Суперкубок Испании-2014, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА-2018.

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