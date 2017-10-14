Гризманн намерен прервать свою "сухую" серию в играх Ла Лиги против "Барселоны"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн намерен прервать сегодня свою "сухую" серию в играх Ла Лиги против каталонской "Барселоны".

Как информирует El Mundo Deportivo, 26-летний нападающий в шести матчах чемпионата против "сине-гранатовых" в составе "матрасников" еще ни разу не забивал сопернику. Свои же два гола "Барсе" в Ла Лиге француз забил, выступая еще за "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

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