Гризманн: "Наслаждался игрой Люксембурга"

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн остался приятно удивлен игрой Люксембурга во вчерашнем очном матче команд.

"У нас нет никаких оправданий. Мы играли против 11-ти воинов. Мне было приятно смотреть на них, потому что в некоторой степени они напомнили мне "Атлетико", мой клуб, так что я наслаждался их игрой", - цитирует 26-летнего нападающего AS.

Напомним, ничью против Люксембурга прокомментировал Дешам. | soccernews.ru