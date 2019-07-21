Гризманн назвал "Барселону" читерской командой

Новичок "Барселоны" французский нападающий Антуан Гризманн заявил, что он не завидует соперникам каталонского клуба.

"В "Барселоне" создается читерская команда. У нас отличный состав, а тренер решит, кто выйдет на поле. Мы будет наслаждаться в каждом матче и дарить радость фанатам.

Играть вместе с Месси будет невероятно. Я хочу повторить все те штуки, которые он вытворяет. Также хочу познакомиться с ним и за пределами поля", - приводит слова Гризманна AS.

Напомним, что "Барселона" выкупила 28-летнего Гризманна у "Атлетико" за сумму отступных в размере 120 миллионов евро. При этом мадридский клуб хочет получить от каталонцев еще 80 миллионов евро, утверждая, что "Барселона" вела переговоры с форвардом еще в марте, когда его отступные составляли 200 миллионов евро. Каталонский клуб отвергает все обвинения мадридцев.

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