Гризманн назвал кумира детства и любимого игрока "Барселоны"
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн ответил на вопросы болельщиков.
"В детстве моим героем был Бекхэм. В "Барселоне" любимым игроком был Пуйоль. С длинными рукавами играю из-за Бекхэма.
Самая классная прическа в команде у меня", - приводит слова Гризманна официальный сайт клуба.
28-летний Гризманн перешел в "Барселону" нынешним летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро. При этом "матрасники" пытаются получить от каталонцев еще 80 миллионов евро, обвиняя их в ведении переговоров с игроков в тот момент, когда сумма отступных в его контракте составляла 200 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32