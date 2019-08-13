Гризманн назвал кумира детства и любимого игрока "Барселоны"

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн ответил на вопросы болельщиков.

"В детстве моим героем был Бекхэм. В "Барселоне" любимым игроком был Пуйоль. С длинными рукавами играю из-за Бекхэма.

Самая классная прическа в команде у меня", - приводит слова Гризманна официальный сайт клуба.

28-летний Гризманн перешел в "Барселону" нынешним летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро. При этом "матрасники" пытаются получить от каталонцев еще 80 миллионов евро, обвиняя их в ведении переговоров с игроков в тот момент, когда сумма отступных в его контракте составляла 200 миллионов.

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