Гризманн назвал кумира детства и любимого игрока "Барселоны"

Теги барселонаантуан гризманн

Гризманн назвал кумира детства и любимого игрока "Барселоны"

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн ответил на вопросы болельщиков.

"В детстве моим героем был Бекхэм. В "Барселоне" любимым игроком был Пуйоль. С длинными рукавами играю из-за Бекхэма.

Самая классная прическа в команде у меня", - приводит слова Гризманна официальный сайт клуба.

28-летний Гризманн перешел в "Барселону" нынешним летом из "Атлетико" за 120 миллионов евро. При этом "матрасники" пытаются получить от каталонцев еще 80 миллионов евро, обвиняя их в ведении переговоров с игроков в тот момент, когда сумма отступных в его контракте составляла 200 миллионов.

Не пропустите: "Барселона" ответила на предложение "Баварии" арендовать Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" избежал дисквалификации за нарушение трансферных правил

"Манчестер Сити" избежал дисквалификации за нарушение трансферных правил

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов