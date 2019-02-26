Гризманн назвал лучшего футболиста в истории

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Гризманн назвал лучшего футболиста в истории

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн назвал лучшего футболиста в истории.

"В этом вопросе всё зависит от эпохи. Сейчас я бы выбрал Месси или Роналду. Но я не видел вживую игры Марадоны или Пеле. А есть ещё Зидан. Он, к примеру, выигрывал Чемпионат Мира, а Месси и Роналду - нет", - приводит слова Гризманна Goal.com.

Стоит отметить, что Месси и Роналду являются пятикратными обладателями "Золотого мяча", это лучший результат в истории. Что касается Зидана, то он один раз брал эту награду, а также трижды признавался игроком года по версии ФИФА.

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