Гризманн назвал Облака лучшим вратарем мира

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Гризманн назвал Облака лучшим вратарем мира
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат с "Арсеналом" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Начало матча было безумным, случились сразу несколько вещей. Впрочем сейчас наше положение перед ответной игрой является хорошим. Надеюсь на поддержку фанатов в ответном матче, чтобы мы вместе вышли в финал.

Облак – лучший вратарь мира прямо сейчас. И я говорю это не потому, что он мой партнер по команде. Просто посмотрите на его сэйвы и очки, которые он нам приносит", – приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что "Атлетико" в этом матче 80 минут играя в меньшинстве. При этом англичане нанесли 23 удара по воротам испанцев.

Не пропустите: С двумя удалениями "Атлетико" отстоял ничью в выездном матче против "Арсенала". | http://soccernews.ru

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