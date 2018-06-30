Гризманн назвал предпочтительного соперника по 1/4 финала ЧМ

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн рассказал, с кем он хотел бы сыграть в 1/4 финала ЧМ-2018.

"Дальше я бы хотел встретиться с Уругваем. Я действительно люблю эту страну, у меня оттуда друзья. Неважно, какая будет команда. Мы будем прилагать все усилия для победы, вне зависимости от соперника" - приводят слова Гризманна российские СМИ.

Отметим, что после первого тайма Уругвай минимально обыгрывает сборную Португалии.

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