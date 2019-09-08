Гризманн назвал причину незабитого пенальти
Форвард "Барселоны" рассказал, почему не забил пенальти в матче сборной Франции с Албанией (4:1). Об этом сообщает Goal.com.
Отметим, что до этого нападающий забивал все пенальти за национальную команду.
"Не понимаю, почему это произошло. Вероятно, это потому, что моя жена не смотрела матч!.
Мы не можем забивать постоянно. Очень жаль, надо работать над собой", - сказал Гризманн.
10 сентября сборная Франции сыграет с Андоррой. Начало - в 21:45.
А еще: Гризманн впервые не реализовал пенальти за сборную Франции
опрос
главное
-
"Барселона" готова предложить Месси пожизненный контракт
-
Черчесов: "Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая"
-
Нойер рассказал, когда завершит карьеру
-
Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе
-
Самедов и Павлюченко собрали аншлаг в матче любительской лиги
Лента новостей
-
Ионов перед матчем с Казахстаном испытывает проблемы с икроножной мышцей
-
Дзюба и Лунев провели пенальти-дуэль на щелбаны
-
Гризманн назвал причину незабитого пенальти
-
Гильерме: "Казахстан - для меня неудобный соперник"
-
Инсинье хочет продлить контракт с "Наполи"
-
"Барселона" готова предложить Месси пожизненный контракт
-
Гильерме рассказал о своей активности в социальных сетях
-
Черчесов: "Постараемся сделать так, чтобы команда у нас была свежая и бегущая"
-
Манчини заявил, что сборная Италии хочет досрочно попасть на Евро-2020
-
Семак призывает участвовать сегодня в выборах
-
Силва рад, что Неймар не покинул ПСЖ
-
1
Нойер рассказал, когда завершит карьеру
-
Эдерсон: "Бавария" с Коутиньо стала одним из фаворитов Лиги чемпионов"
-
Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе
-
Игнатьев: "Я лично не хочу и не хотел уходить из "Краснодара"
-
"Анжи" обратился к Самюэлю Это’О
-
Пике: "Фергюсон был мне как второй отец"
-
Дешам ярко высказался о Кингсли Комане
-
Сын Райта-Филлипса заключил контракт с "Манчестер Сити"
-
Самедов и Павлюченко собрали аншлаг в матче любительской лиги