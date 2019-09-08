Гризманн назвал причину незабитого пенальти

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Гризманн назвал причину незабитого пенальти

Форвард "Барселоны" рассказал, почему не забил пенальти в матче сборной Франции с Албанией (4:1). Об этом сообщает Goal.com.

Отметим, что до этого нападающий забивал все пенальти за национальную команду.

"Не понимаю, почему это произошло. Вероятно, это потому, что моя жена не смотрела матч!.

Мы не можем забивать постоянно. Очень жаль, надо работать над собой", - сказал Гризманн.

10 сентября сборная Франции сыграет с Андоррой. Начало - в 21:45.

А еще: Гризманн впервые не реализовал пенальти за сборную Франции
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