Гризманн назвал причину проблемной адаптации в "Барселоне"
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн объяснил, что мешает ему "стать своим" в каталонском клубе.
"Я немного застенчивый. Стесняюсь первым пойти на контакт. Я не из тех людей, кто подойдёт и заведёт разговор. С Месси и Суаресом мы ещё только узнаём друг друга. Вот недавно вместе поужинали. Наши отношения будут только улучшаться со временем. А выходя вместе на поле, мы только укрепляем эти связи", - приводит слова француза AS.
Напомним, что летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро.
В текущем сезоне 28-летний форвард провёл за "блауграну" 16 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6