Гризманн назвал причину проблемной адаптации в "Барселоне"

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Гризманн назвал причину проблемной адаптации в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн объяснил, что мешает ему "стать своим" в каталонском клубе.

"Я немного застенчивый. Стесняюсь первым пойти на контакт. Я не из тех людей, кто подойдёт и заведёт разговор. С Месси и Суаресом мы ещё только узнаём друг друга. Вот недавно вместе поужинали. Наши отношения будут только улучшаться со временем. А выходя вместе на поле, мы только укрепляем эти связи", - приводит слова француза AS.

Напомним, что летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний форвард провёл за "блауграну" 16 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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