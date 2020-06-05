Гризманн назвал свои цели в "Барселоне" и рассказал, где хочет завершить карьеру

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн поделился своими планами на будущее.

"Победа в Примере и Лиге Чемпионов с "Барселоной" - мечта, а также цель. Есть еще один чемпионат мира, поэтому я хочу попасть на мундиаль в Катаре. И после этого МЛС.

Еще не определился за какой клуб, однако хочу поиграть в МЛС. Хочу завершить карьеру в США, однако хорошо играя и борясь за трофей", - приводит слова Гризманна Los Angeles Times.

Гризманн перебрался в "Барсу" летом 2019 года. В составе каталонцев он провел 37 игр, забил 14 голов и отдал 5 ассистов.

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