Гризманн назвал виновного в не забитом им пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн обвинил свою жену Эрику Чоперену в не забитом им пенальти в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Албанией (4:1).
"Не знаю, что произошло в том эпизоде. Быть может, дело в том, что жена не смотрела матч. У меня была хорошая серия, но нельзя забивать каждый раз. Мне нужно работать над пенальти.
Нам не хватало нескольких важных игроков в матче с Албанией, но другие футболисты сыграли хорошо. Мы находимся на правильном пути", - цитирует Гризманна Goal.com.
Франция лидирует в турнирной таблице группы Н, набрав 12 очков. Столько же очков в активе Исландии и Турции.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1