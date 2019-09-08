Гризманн назвал виновного в не забитом им пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией



Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн обвинил свою жену Эрику Чоперену в не забитом им пенальти в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Албанией (4:1).

"Не знаю, что произошло в том эпизоде. Быть может, дело в том, что жена не смотрела матч. У меня была хорошая серия, но нельзя забивать каждый раз. Мне нужно работать над пенальти.

Нам не хватало нескольких важных игроков в матче с Албанией, но другие футболисты сыграли хорошо. Мы находимся на правильном пути", - цитирует Гризманна Goal.com.

Франция лидирует в турнирной таблице группы Н, набрав 12 очков. Столько же очков в активе Исландии и Турции.

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