Гризманн назван лучшим игроком финала ЧМ

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн назван лучшим игроком финала Чемпионата Мира, в котором его команда обыграла Хорватию.

27-летний нападающий "трехцветных" принял непосредственное участие в первых двух голах своей команды - сначала с его подачи мяч в свои ворота забил лидер атак "клетчатых" Марио Манджукич, а затем он реализовал пенальти, выведя во второй раз свою команду вперед.

Напомним, Франция во второй раз стала чемпионом мира. | soccernews.ru