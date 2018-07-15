Гризманн назван лучшим игроком финала ЧМ

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Гризманн назван лучшим игроком финала ЧМФорвард сборной Франции Антуан Гризманн назван лучшим игроком финала Чемпионата Мира, в котором его команда обыграла Хорватию.

27-летний нападающий "трехцветных" принял непосредственное участие в первых двух голах своей команды - сначала с его подачи мяч в свои ворота забил лидер атак "клетчатых" Марио Манджукич, а затем он реализовал пенальти, выведя во второй раз свою команду вперед.

Напомним, Франция во второй раз стала чемпионом мира. | soccernews.ru

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