Гризманн: "Не беспокоят слухи о моем будущем"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о своем будущем.

" Беспокоят ли меня слухи о моем будущем? Нет. Я чувствую себя хорошо, полон уверенности в себе, и, что самое главное для меня - я счастлив ", - цитирует 27-летнего нападающего "матрасников" Le 10 Sport.

Также француз пообещал определиться со своим будущим до старта Чемпионата Мира в России.

Напомним, "Атлетико" планирует заменить Гризманна его соотечественником. | soccernews.ru