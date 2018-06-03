Гризманн: "Не беспокоят слухи о моем будущем"

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Гризманн: "Не беспокоят слухи о моем будущем"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн высказался о своем будущем.

"Беспокоят ли меня слухи о моем будущем? Нет. Я чувствую себя хорошо, полон уверенности в себе, и, что самое главное для меня - я счастлив", - цитирует 27-летнего нападающего "матрасников" Le 10 Sport.

Также француз пообещал определиться со своим будущим до старта Чемпионата Мира в России.

Напомним, "Атлетико" планирует заменить Гризманна его соотечественником. | soccernews.ru

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