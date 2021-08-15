Гризманн не хочет уходить из "Барселоны"

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Гризманн не хочет уходить из "Барселоны"Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн хочет остаться в составе "блауграны".

Как сообщает Альфредо Мартинес, француз хочет стать лидером команды после ухода Месси и настроен оптимистично.

Ранее сообщалось, что Гризманн хочет перейти в "Атлетико" и даже готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради этого.

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