Гризманн не хочет уходить из "Барселоны"

Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн хочет остаться в составе "блауграны".

Как сообщает Альфредо Мартинес, француз хочет стать лидером команды после ухода Месси и настроен оптимистично.

Ранее сообщалось, что Гризманн хочет перейти в "Атлетико" и даже готов пойти на значительное сокращение зарплаты ради этого.

Также не пропустите: Анчелотти прокомментировал игру Бензема в матче с "Алавесом". | http://soccernews.ru