Гризманн не против перехода Неймара в "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн переживает о том, что, если Неймар вернется в каталонский клуб, у него станет меньше игрового времени. Об это сообщает RMC.
Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет арендовать бразильца у ПСЖ.
Euh... Comment vous savez ?— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 21 августа 2019 г.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ПСЖ оскорбил Неймара, назвав его корыстным.
Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро в 2017 году. Гризманн стал игроком каталонского клуба летом 2019 года.
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