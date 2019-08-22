Гризманн не против перехода Неймара в "Барселону"

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Гризманн не против перехода Неймара в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн переживает о том, что, если Неймар вернется в каталонский клуб, у него станет меньше игрового времени. Об это сообщает RMC.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет арендовать бразильца у ПСЖ.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ПСЖ оскорбил Неймара, назвав его корыстным.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро в 2017 году. Гризманн стал игроком каталонского клуба летом 2019 года.

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