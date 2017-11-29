Гризманн не против продолжить карьеру в АПЛ

Теги антуан гризманнатлетико мадридманчестер юнайтеджозе моуринью

Гризманн не против продолжить карьеру в АПЛФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не против продолжить карьеру в английской Премьер-Лиге, информирует fichajes.com.

По сведениям издания, летом следующего года 26-летний нападающий "матрасников" будет готов в числе прочих рассмотреть предложение от "Манчестер Юнайтед", где его хочет видеть главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Напомним, Гризманн признан автором лучшего гола 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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