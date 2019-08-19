Гризманн не сможет в этом сезоне поменять игровой номер
Форвард Антуан Гризманн продолжит выступать за "Барселону" под 17-м номером, сообщает Goal.com.
Напомним, что француз хотел взять "семёрку" после ухода из клуба полузащитника Филиппе Коутиньо, однако, как выяснилось, это запрещено регламентом Испанской федерации футбола.
Правила гласят, что все футболисты обязаны играть под одним номером в течение всего сезона.
Напомним, что этим летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32