Гризманн не сможет в этом сезоне поменять игровой номер

Теги барселонаантуан гризманн

Гризманн не сможет в этом сезоне поменять игровой номер

Форвард Антуан Гризманн продолжит выступать за "Барселону" под 17-м номером, сообщает Goal.com.

Напомним, что француз хотел взять "семёрку" после ухода из клуба полузащитника Филиппе Коутиньо, однако, как выяснилось, это запрещено регламентом Испанской федерации футбола.

Правила гласят, что все футболисты обязаны играть под одним номером в течение всего сезона.

Напомним, что этим летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

Не пропустите: Болельщики "Атлетико" во второй раз испортили табличку с фамилией Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси восстановился после травмы

Месси восстановился после травмы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов