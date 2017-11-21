Гризманн не собирается менять клуб зимой

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не собирается менять клуб в зимнее трансферное окно.

По информации СМИ, лидером сборной Франции заинтересована "Барселона".

"Я не планирую покидать "Атлетико" зимой. Кроме того, за "Атлетико" будут играть Диего Коста и Витоло. Так что нам предстоит добиться как можно более высоких мест для "Атлетико". С президентом клуба я ничего не обсуждал насчёт моего перехода в другой клуб", - сказал он.

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