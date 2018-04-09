Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не успеет перейти в каталонскую "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России.
Так, по сведениям Le 10 Sport, несмотря на желание 27-летнего нападающего "матрасников" решить свое будущее до начала Мундиаля, его трансфер может состояться только после 1-го июля, когда сумма отступных за него снизится с 200 до 100 миллионов евро. Тем не менее это не может помешать сторонам достичь соглашения по будущему переходу француза еще до 14-го июня, когда состоится открытие ЧМ.
Напомним, Вальдано высказался о трансферной стоимости Гризманна. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|79
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|68
|3
|Валенсия
|31
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|31
|49
|6
|Вильярреал
|30
|47
|7
|Севилья
|31
|46
|8
|Жирона
|31
|44
|9
|Сельта Виго
|31
|43
|10
|Эйбар
|31
|40
|11
|Хетафе
|31
|39
|12
|Реал Сосьедад
|31
|37
|13
|Атлетик Бильбао
|30
|36
|14
|Леганес
|31
|36
|15
|Эспаньол
|31
|36
|16
|Алавес
|31
|35
|17
|Леванте
|31
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|31
|23
|19
|Лас Пальмас
|31
|21
|20
|Малага
|31
|17