Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не успеет перейти в каталонскую "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям Le 10 Sport, несмотря на желание 27-летнего нападающего "матрасников" решить свое будущее до начала Мундиаля, его трансфер может состояться только после 1-го июля, когда сумма отступных за него снизится с 200 до 100 миллионов евро. Тем не менее это не может помешать сторонам достичь соглашения по будущему переходу француза еще до 14-го июня, когда состоится открытие ЧМ.

Напомним, Вальдано высказался о трансферной стоимости Гризманна. | soccernews.ru