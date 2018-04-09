Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России

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Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в РоссииФорвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн не успеет перейти в каталонскую "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям Le 10 Sport, несмотря на желание 27-летнего нападающего "матрасников" решить свое будущее до начала Мундиаля, его трансфер может состояться только после 1-го июля, когда сумма отступных за него снизится с 200 до 100 миллионов евро. Тем не менее это не может помешать сторонам достичь соглашения по будущему переходу француза еще до 14-го июня, когда состоится открытие ЧМ.

Напомним, Вальдано высказался о трансферной стоимости Гризманна. | soccernews.ru

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