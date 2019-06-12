Гризманн: "Не уверен, что продолжу играть в Испании"

Нападающий "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн сделал новое заявление о своём будущем.

"Давайте подождём ещё чуть-чуть. Я больше всех хочу, чтобы моё будущее поскорее решилось. Не уверен, что продолжу играть в Испании. Возможно, через две недели что-то станет понятно", - приводит слова звёздного футболиста Marca.

Напомним, что фаворитом в гонке за Гризманном считается "Барселона", однако предметный интерес к нему также проявляют "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

1 июля сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста снизится с 200 до 120 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" может заменить Гризманна вингером "Айнтрахта". | http://soccernews.ru