Гризманн не знает, где продолжит карьеру

Теги атлетико мадридантуан гризманнбарселона

Гризманн не знает, где продолжит карьеру

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн пока не знает, в какой клуб перейдёт этим летом.

"Я не знаю, это очень хороший вопрос. Посмотрим, всему своё время", - цитирует звёздного француза Sport.es.

Напомним, что в мае Гризманн объявил об уходе из "Атлетико" по окончании сезона.

1 июля сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста снизится с 200 до 120 миллионов евро.

Фаворитом в гонке за форвардом считается "Барселона", однако некоторые игроки "блауграны" выступают против его трансфера.

Не пропустите: Неймар и Гризманн хотят перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря

В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов