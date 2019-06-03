Гризманн не знает, где продолжит карьеру
Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн пока не знает, в какой клуб перейдёт этим летом.
"Я не знаю, это очень хороший вопрос. Посмотрим, всему своё время", - цитирует звёздного француза Sport.es.
Напомним, что в мае Гризманн объявил об уходе из "Атлетико" по окончании сезона.
1 июля сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста снизится с 200 до 120 миллионов евро.
Фаворитом в гонке за форвардом считается "Барселона", однако некоторые игроки "блауграны" выступают против его трансфера.
Не пропустите: Неймар и Гризманн хотят перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 2 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32