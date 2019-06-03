Гризманн не знает, где продолжит карьеру

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн пока не знает, в какой клуб перейдёт этим летом.

"Я не знаю, это очень хороший вопрос. Посмотрим, всему своё время", - цитирует звёздного француза Sport.es.

Напомним, что в мае Гризманн объявил об уходе из "Атлетико" по окончании сезона.

1 июля сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста снизится с 200 до 120 миллионов евро.

Фаворитом в гонке за форвардом считается "Барселона", однако некоторые игроки "блауграны" выступают против его трансфера.

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