Гризманн: "Не знали, как реагировать на голы "Леванте"
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:3). Об этом информируют испанские СМИ.
"Во втором тайме не хватило собранности. После того, как они забили, мы не знали, как реагировать. Мы были готовы не на сто процентов, а соперник оказался лучше нас. Сложно объяснить, почему так случилось, но у нас вообще ничего не получалось", - сказал Гризманн.
Несмотря на поражение, "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры.
Читайте также: "Леванте" переиграл "Барселону", забив три гола за 7 минут. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|4
|Севилья
|12
|21
|5
|Гранада
|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Леванте
|12
|17
|9
|Валенсия
|12
|17
|10
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|11
|Хетафе
|11
|16
|12
|Осасуна
|11
|15
|13
|Реал Вальядолид
|11
|14
|14
|Бетис
|12
|13
|15
|Эйбар
|11
|12
|16
|Алавес
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|11
|5