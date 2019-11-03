Гризманн: "Не знали, как реагировать на голы "Леванте"

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Гризманн: "Не знали, как реагировать на голы "Леванте"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:3). Об этом информируют испанские СМИ.

"Во втором тайме не хватило собранности. После того, как они забили, мы не знали, как реагировать. Мы были готовы не на сто процентов, а соперник оказался лучше нас. Сложно объяснить, почему так случилось, но у нас вообще ничего не получалось", - сказал Гризманн.

Несмотря на поражение, "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры.

Читайте также: "Леванте" переиграл "Барселону", забив три гола за 7 минут. | http://soccernews.ru
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