Гризманн: "Не знали, как реагировать на голы "Леванте"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн прокомментировал поражение команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Леванте" (1:3). Об этом информируют испанские СМИ.

"Во втором тайме не хватило собранности. После того, как они забили, мы не знали, как реагировать. Мы были готовы не на сто процентов, а соперник оказался лучше нас. Сложно объяснить, почему так случилось, но у нас вообще ничего не получалось", - сказал Гризманн.

Несмотря на поражение, "Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры.

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