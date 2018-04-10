Гризманн: "Не знаю, откуда берётся информация о переходе в "Барселону"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн прокомментировал трансферные слухи, связывающие его со скорым переходом в "Барселону".

"Не знаю, откуда берётся такая информация. Это ложь. Я сосредоточен на выступлениях за "Атлетико" и сборную Франции, а затем буду думать исключительно о Чемпионате Мира" - цитирует 27-летнего француза ESPN.

Напомним, что 1 июля 2018 года сумма отступных за Гризманна снизится с 200 до 100 миллионов евро. Ожидается, что после этого "Барселона" купит лидера "матрасников".

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