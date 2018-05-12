Гризманн несколько месяцев назад сообщил Симеоне своё решение о будущем

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн ещё несколько месяцев назад сообщил главному тренеру своей команды Диего Симеоне, где продолжит карьеру, сообщает AS.

По сведениям издания, в декабре прошлого года звёздный француз признался наставнику "матрасников", что летом он перейдёт в "Барселону".

О решении Гризманна знает не только Симеоне, но и футболисты "Атлетико", а также руководство клуба.

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