Гризманн о решении остаться в "Атлетико": "Просто доверился своему сердцу"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн объяснил свой выбор продолжить выступления на "Ванда Метрополитано".

" Почему я выбрал "Атлетико"? Здесь чувствую много любви к себе и уважения. Я думаю, что эта любовь, а также мое сердце заставили меня остаться. Все просто ", - приводит слова 27-летнего нападающего "матрасников" goal.com.

Напомним, слухи активно связывали Гризманна с каталонской "Барселоной".

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