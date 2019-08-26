Гризманн - о втором голе в ворота "Бетиса": "Скопировал его у Месси"

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Гризманн - о втором голе в ворота "Бетиса": "Скопировал его у Месси"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, благодаря кому он забил второй гол в ворота "Бетиса" в матче 2-го тура Примеры.

Напомним, что француз обводящим ударом закрутил мяч в дальний нижний угол.

"Я видел, как Месси делал подобное на тренировке, и решил скопировать", - цитирует 28-летнего игрока Marca.

"Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро. Форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 2 матчах.

Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Бетис". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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OkTawius
Димон

Интересно, у него в контракте прописано лизать Лео по поводу и без?)) неужели Месси так обиделся на "не хочу быть лейтенантом", что заставляет его так лизоблюдить

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Бадр Хари из Марокко
Бадр Хари из Марокко

Лизни у моей португальской любовницы и полегчает)

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OkTawius
Димон

таких извращуг как ты вообще надо банить безбожно

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Бадр Хари из Марокко
Бадр Хари из Марокко

Не решайся искушать ум свой непотребными помыслами или зрением вводящих тебя в искушение лиц, даже когда думаешь, что не будешь преодолен сим, потому что и мудрые таким образом омрачались и впадали в юродство. Не скрывай пламени в пазухе своей, без сильных скорбей плоти своей. Аминь! )))

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OkTawius
Димон

слив засчитан

Бадр Хари из Марокко
Бадр Хари из Марокко

Не приписывай свои мечты другим - тем паче, что явно ты их приписываешь, извращенец.

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OkTawius
Димон

"тем паче" - опять палишься, украинский ненавистник КриРо, также известный как Хрыстя Пеналду, петушалду и так далее

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