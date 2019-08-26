Гризманн - о втором голе в ворота "Бетиса": "Скопировал его у Месси"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн рассказал, благодаря кому он забил второй гол в ворота "Бетиса" в матче 2-го тура Примеры.

Напомним, что француз обводящим ударом закрутил мяч в дальний нижний угол.

"Я видел, как Месси делал подобное на тренировке, и решил скопировать", - цитирует 28-летнего игрока Marca.

"Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро. Форвард забил 2 гола и сделал 1 ассист в 2 матчах.

Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Бетис". | http://soccernews.ru