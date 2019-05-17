Гризманн общался с Месси касательно перехода в "Барселону"

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Гризманн общался с Месси касательно перехода в "Барселону"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Sport.es со ссылкой на мадридского журналиста Роберто Гомеса, француз контактировал с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

Детали их беседы неизвестны, однако Гомес утверждает, что в общении с руководством "матрасников" Гризманн сказал: "Я не могу отказать Месси".

Напомним, что с 1 июля заинтересованные клубы смогут купить 28-летнего футболиста за 120 миллионов евро. Сейчас сумма отступных составляет 200 миллионов.

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