Гризманн общался с Месси касательно перехода в "Барселону"
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, скорее всего, продолжит карьеру в "Барселоне".
Как сообщает Sport.es со ссылкой на мадридского журналиста Роберто Гомеса, француз контактировал с капитаном "сине-гранатовых" Лионелем Месси.
Детали их беседы неизвестны, однако Гомес утверждает, что в общении с руководством "матрасников" Гризманн сказал: "Я не могу отказать Месси".
Напомним, что с 1 июля заинтересованные клубы смогут купить 28-летнего футболиста за 120 миллионов евро. Сейчас сумма отступных составляет 200 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико Мадрид
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Бильбао
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Алавес
|37
|47
|11
|Эйбар
|37
|46
|12
|Леганес
|37
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Реал Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта Виго
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|36
|30