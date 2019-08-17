Гризманн обвинил двух партнёров по "Барселоне" в поражении от "Атлетика"

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн высказался о поражении своей команды от "Атлетика" в матче первого тура Примеры.

"Это тяжелое поражение для нас. У "Барселоны" было серьёзное преимущество, но мы не смогли воплотить его в голы. Матч мог сложиться иначе, если бы Суарес и Рафинья реализовали свои моменты", - цитирует Гризманна Sport.es.

Напомним, что сам француз не смог показать свою лучшую игру, продемонстрировав ужасные статистические показатели.

"Атлетик" победил "Барселону" со счётом 1:0 благодаря чудо-голу на 89-й минуте.

Не пропустите: Гризманн задумался о смене игрового номера в "Барселоне". | http://soccernews.ru