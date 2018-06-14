Гризманн объявит о решении по своему будущему в четверг

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманн

Гризманн объявит о решении по своему будущему в четвергУже сегодня форвард мадридского "Атлетико" Анутан Гризманн объявит о решении по своему будущему, информирует Cadena Cope.

В сети интернет уже появился видеоролик, в котором 27-летний нападающий "матрасников" заявил: "Все уже устали от комментариев относительно моего будущего. Но правда состоит в том... что сегодня я расскажу о принятом решении".

Ожидается, что продолжение видео француз выложит сегодня в социальные сети. В нем он сообщит - остается ли он в "Атлетико" или перейдет в каталонскую "Барселону".

Напомним, у "Барселоны" нет плана "Б" на случай срыва трансфера Гризманна. | soccernews.ru

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