Гризманн объявит о своем будущем на следующей неделе

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманн

Гризманн объявит о своем будущем на следующей неделе
Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн на следующей неделе объявит об уходе из команды, сообщает sport.es.

По сведениям издания, футболист принял решение перейти в "Барселону" и хочет, чтобы его трансфер состоялся до начала Чемпионата Мира-2018.

Сумма трансфера 27-летнего Гризманна составит от 100 до 120 миллионов евро.

Не пропустите: Гризманн, Погба и Дембеле включены в заявку сборной Франции на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

В прощальном матче Буффона "Ювентус" обыграл "Верону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов