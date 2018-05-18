Гризманн объявит о своем будущем на следующей неделе



Французский нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн на следующей неделе объявит об уходе из команды, сообщает sport.es.

По сведениям издания, футболист принял решение перейти в "Барселону" и хочет, чтобы его трансфер состоялся до начала Чемпионата Мира-2018.

Сумма трансфера 27-летнего Гризманна составит от 100 до 120 миллионов евро.

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