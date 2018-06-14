Гризманн огласил окончательное решение по своему будущем

Французский нападающий Антуан Гризманн остается в "Атлетико".

"Мои фанаты, моя команда, мой дом", – написал Гризманн в своем твиттере.

Напомним, что форварда активно пыталась подписать "Барселона", но он решил остаться в мадридском клубе.

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