Гризманн огласил окончательное решение по своему будущем

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Гризманн огласил окончательное решение по своему будущем

Французский нападающий Антуан Гризманн остается в "Атлетико".

"Мои фанаты, моя команда, мой дом", – написал Гризманн в своем твиттере.

Напомним, что форварда активно пыталась подписать "Барселона", но он решил остаться в мадридском клубе.

Не пропустите: В ближайшие несколько часов Гризманн продлит контракт с "Атлетико". | http://soccernews.ru

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