Гризманн окажет финансовую помощь больнице родного города
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн купит аппараты для массажа сердца больнице родного города Макон.
"Мы попросили Гризманна о помощи и он прислал нам подтверждение, что сделает пожертвование. Наш город сильно пострадал от пандемии коронавируса. Антуан очень привязан к Макону, поэтому мы обратились к нему", - цитирует представителя больницы Mundo Deportivo.
В настоящее время во Франции коронавирусом заразились почти 130 тысяч человек. От заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли 13 800 человек.
В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: "Барселона" определилась с будущим Гризманна. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14