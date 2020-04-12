Гризманн окажет финансовую помощь больнице родного города

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Гризманн окажет финансовую помощь больнице родного города

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн купит аппараты для массажа сердца больнице родного города Макон.

"Мы попросили Гризманна о помощи и он прислал нам подтверждение, что сделает пожертвование. Наш город сильно пострадал от пандемии коронавируса. Антуан очень привязан к Макону, поэтому мы обратились к нему", - цитирует представителя больницы Mundo Deportivo.

В настоящее время во Франции коронавирусом заразились почти 130 тысяч человек. От заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли 13 800 человек.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" определилась с будущим Гризманна. | http://soccernews.ru
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