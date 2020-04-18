Гризманн определился со своим будущим в "Барселоне"

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Гризманн определился со своим будущим в "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн принял важное решение о своём будущем.

По информации Marca, француз намерен остаться на "Камп Ноу", несмотря на возможную конкуренцию с Неймаром и Лаутаро Мартинесом, которых клуб хочет купить ближайшим летом.

29-летний футболист уверен в своих силах и собирается всем доказать, что способен играть лучше в составе "сине-гранатовых".

Прошлым летом "Барса" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

В дебютном сезоне форвард забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 37 матчах.

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