Гризманн опять передумал уходить из "Атлетико"

Теги атлетико мадридантуан гризманнбарселонатома лемар

Гризманн опять передумал уходить из "Атлетико"

Ведущий форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн опять передумал менять клубную прописку.

Вопреки появившейся ранее информации о желании француза перейти в "Барселону", издание Get French Football News утверждает, что звёздный футболист склоняется к продолжению карьеры в составе "матрасников".

Гризманн попросил от "Атлетико" гарантий усиления состава и скорый трансфер Тома Лемара заставил нападающего в очередной раз изменить своё решение. Игрок снова поверил в перспективы "индейцев" и теперь намерен отказаться от сделки с "сине-гранатовыми". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов