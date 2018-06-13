Гризманн опять передумал уходить из "Атлетико"

Ведущий форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн опять передумал менять клубную прописку.

Вопреки появившейся ранее информации о желании француза перейти в "Барселону", издание Get French Football News утверждает, что звёздный футболист склоняется к продолжению карьеры в составе "матрасников".

Гризманн попросил от "Атлетико" гарантий усиления состава и скорый трансфер Тома Лемара заставил нападающего в очередной раз изменить своё решение. Игрок снова поверил в перспективы "индейцев" и теперь намерен отказаться от сделки с "сине-гранатовыми". | http://soccernews.ru