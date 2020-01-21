Гризманн основал киберспортивную организацию

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн вместе со своим братом Тео основал киберспортивную организацию, которая получила название Grizi Esport.

В клубе будут представлены команды по FIFA 20, League of Legends, CS:GO, Fortnite, Rainbow Six Siege. Руководство организацией взял на себя Тео.

28-летний Гризманн в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2024 года.

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