Гризманн основал киберспортивную организацию
Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн вместе со своим братом Тео основал киберспортивную организацию, которая получила название Grizi Esport.
В клубе будут представлены команды по FIFA 20, League of Legends, CS:GO, Fortnite, Rainbow Six Siege. Руководство организацией взял на себя Тео.
Are you ready ? #GriziEsport pic.twitter.com/7xRCyUDmY6— Grizi Esport (@GriziEsport) January 20, 2020
28-летний Гризманн в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в "Барселону". | http://soccernews.ru
главное
-
Последний шанс "Наполи" спасти сезон, лондонское дерби на "Бридже" и новый поход Роналду: рассказываем, что посмотреть посреди недели
-
"Спорт день за днем": Черчесов может возглавить "Спартак" после Евро-2020
-
"Зенит" и "Краснодар" вошли в топ-100 лучших клубов 2019 года
-
Стала известна сумма компенсации, которую получил Ананидзе за расторжение контракта со "Спартаком"
-
Кокорин летом станет свободным агентом
Лента новостей
-
Гризманн основал киберспортивную организацию
-
Между РФС и РПЛ произошел серьезный конфликт из-за переизбрания Прядкина
-
"Нант" выпустил эксклюзивную форму в память о погибшем Эмилиано Сале
-
Моуринью высказался о своем конфликте с защитником "Тоттенхэма"
-
"Ньюкасл" арендовал хавбека сборной Алжира
-
Сетьен попросил "Барселону" купить игрока сборной Испании
-
"Динамо" опубликовало видеообзор крупной победы в матче с "Заглембе"
-
Семак прокомментировал информацию об уходе Кокорина
-
Кокорин забивает за "Зенит", несмотря на объявленный переход в "Сочи"
-
"Барселона" определила приоритетный вариант для замены Суареса
-
Последний шанс "Наполи" спасти сезон, лондонское дерби на "Бридже" и новый поход Роналду: рассказываем, что посмотреть посреди недели
-
Кокорин может остаться в "Зените"
-
"Ливерпуль" определился с ценой на Шакири. Игрок может уйти летом
-
"Спорт день за днем": Черчесов может возглавить "Спартак" после Евро-2020
-
"Зенит" и "Краснодар" вошли в топ-100 лучших клубов 2019 года
-
"Бавария" согласовала трансфер защитника "Реала"
-
В окружении Кокорина высказались о переходе форварда в "Сочи"
-
ПСЖ снизил цену на Кавани
-
Twitter Евро-2020 потроллил Кокорина, который перешел в "Сочи"
-
"Атлетико" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14