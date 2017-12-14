Гризманн остался доволен проведенными переговорами с "Барселоной"

Теги барселонаантуан гризманнатлетико мадрид

Гризманн остался доволен проведенными переговорами с "Барселоной"Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн остался доволен проведенными переговорами с каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям испанской прессы, 26-летний нападающий "матрасников" положительно оценил готовность "сине-гранатовых" выплатить за него следующим летом 100 миллионов евро, которые равняются сумме отступных, прописанных в контракте француза с его клубом.

Напомним, Моуринью смирился с выбором Гризманна. | soccernews.ru

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