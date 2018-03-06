Гризманн: "Отдамся на 200% ради победы на Чемпионате Мира"

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн поделился ожиданиями от предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Мечта каждого футболиста - привезти домой трофей Чемпионата Мира, и я отдам всего себя на 200% ради своей команды, чтобы осуществить свою мечту", - приводит слова 26-летнего нападающего ActuFoot.

Напомним, Мутко рассказал о готовности стадионов, которые будут принимать матчи ЧМ. | soccernews.ru