Гризманн отказывается продлевать контракт с "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн не стал подписывать с клубом новый контракт, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, мадридский клуб хотел продлить форварда до лета 2022 года и увеличить в его соглашении сумму отступных, которая сейчас составляет 100 миллионов евро.

Напомним, что интерес к французу проявляют "Барселона", ПСЖ, "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 26-летний Гризманн провел за "Атлетико" 36 матчей, забил 21 мяч и сделал 11 голевых передач.

Не пропустите: "Атлетико" определился с возможной альтернативой Гризманну. | http://soccernews.ru