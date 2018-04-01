Гризманн отклонил преддожение от европейского топ-клуба

Теги манчестер юнайтедатлетико мадридантуан гризманн

Гризманн отклонил преддожение от европейского топ-клуба

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, француз решил отклонить предложение манкунианцев, чтобы сосредоточиться на переговорах с "Барселоной".

Напомним, что этим летом клаусула Гризманна будет составлять 100 миллионов евро.

Читайте также: "Атлетико" готовит для Гризманна новый контракт. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Вильярреал 30 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Эйбар 30 40
11 Хетафе 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Эспаньол 30 36
14 Леганес 30 36
15 Реал Сосьедад 30 34
16 Алавес 30 32
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 30 20
20 Малага 30 17
Полная таблица

топ-5 тегов