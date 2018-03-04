Гризманн отклонил предложение "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн отклонил предложение своего клуба о продлении действующего контракта.

Так, по сведениям Le 10 Sport, "матрасники" были готовы увеличить оклад своего 26-летнего нападающего с 7 миллионов евро в год до 10-ти миллионов. Однако француза данное предложение не устроило. Вероятнее всего, ближайшим летом он переберется в каталонскую "Барселону".

В нынешнем сезоне Гризманн забил 20 мячей и сделал 10 результативных передач в 33 матчах за "Атлетико".

Напомним, сегодня "Атлетико" в гостях сыграет против "Барселоны". | soccernews.ru