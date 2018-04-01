Гризманн отклонил предложение от европейского топ-клуба

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Гризманн отклонил предложение от европейского топ-клуба

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает The Sun, француз решил отклонить предложение манкунианцев, чтобы сосредоточиться на переговорах с "Барселоной".

Напомним, что этим летом клаусула Гризманна будет составлять 100 миллионов евро.

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